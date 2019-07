Patricia Trujillo, coordinadora de la Guardia Nacional ofrece dialogar con policías federales

Por: Redacción





Al arribar al Centro de Mando de la Policía Federal y después de ser agredida físicamente, Patricia Rosalinda Trujillo, se ofreció a dialogar con los elementos de la Policía Federal ante las demandas de estos.

"Vengo en plan de diálogo, quiero escuchar a mis compañeros, he recorrido toda la República Mexicana, mi misión es escucharlos...Permítanme con el Doctor Durazo dialogar y expresar su petición, somos seres humanos, nuestra conducta depende de nuestros valores, aquí hay grandes hombres y mujeres...No me voy a mover hasta que no quede resuelto hasta el último punto del pliego petitorio que me están presentando. Siempre han sido gente de primer nivel y siempre seguirán siendo".

Los elementos de la Policía Federal desde la noche de ayer se manifestaron en el Centro de Mando de la Policía Federal en reclamo por su incorporación a la Guardia Nacional y la posible perdida de su antigüedad y sus derechos laborales.

