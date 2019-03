Ordena AMLO quitar de reforma educativa todo lo que afecte a maestros

Información nacional - 28/03/2019 08:38 a.m.

Ante las protestas de integrantes del magisterio en contra de la reforma educativa, la instrucción es escuchar a todos los grupos y explicarles que no habrá evaluaciones punitivas, pues no es el propósito del gobierno federal afectar los derechos laborales de los maestros, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de los bloqueos protagonizados por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Cámara de Diputados, refrendó que se cancela por completo la pasada reforma educativa, aunque dejó claro que "no queremos venta de plazas, ni trafiques con la nómina... corrupción no, no se permite a nadie aunque sean los más radicales o extremistas de izquierda o derecha".

El Ejecutivo federal expuso que la indicación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es que se quite todo aquello que pueda afectar a los maestros, pues no les dará el gusto ni pretextos a los conservadores para decir que su gobierno es igual a otros, "no somos simuladores", enfatizó.