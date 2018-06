Oaxaqueño se gradúa de universidad en Boston

El joven Ricardo Pedro Pablo, mejor conocido en México como "El huarachudo", de raíces chinantecas de la región de la Cuenca, al norte de Oaxaca, se graduó como doctor con especialidad de Fisicoquímica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Estados Unidos.

"Mi vida no es diferente en el MIT, aquí no se premia nada, aquí debes de representar a la institución dignamente, todos ganan premios, reconocimientos, así que no hay nada de especial que yo haya ganado" señaló Ricardo Pablo en una entrevista del Universal.

El joven que nació en Tuxtepec, desde hace varios años buscó cosechar el éxito en el extranjero, ingresó a la institución en el 2012 y ahora dijo estar listo para comenzar su posdoctorado.

Desde niño vendía frutas y verduras con su madre en el mercado, quien no quiso enseñarle su lengua nativa por temor a la discriminación.

"Desde pequeño sabía que no quería morir pobre. Quería un futuro mejor para mí y para mi familia", narró en una entrevista para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cursó sus estudios básicos en escuelas públicas de Tuxtepec, Oaxaca, para después trasladarse a la Ciudad de México para estudiar en la Facultad de Química de la UNAM. Al ser un estudiante ejemplar y gracias al apoyo de su familia consiguió una beca para viajar a Boston por parte del Conacyt.

"Mi mamá me decía que la educación es algo que me podía sacar adelante, y entendí que hay una recompensa por echarle ganas" señala Ricardo Pedro, hoy Premio Nacional de la Juventud 2017.