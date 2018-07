No vamos a mayoritear ni abusar: AMLO

Información nacional - 03/07/2018 10:02 a.m.

ADN 40 - Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones 2018 aseguró que pese a tener la virtual mayoría en las cámaras, no se abusará de ello, "no vamos a abusar ni mayoritear, no vamos a actuar de manera antidemocrática, vamos a ser prudentes", dijo en entrevista exclusiva con Javier Alatorre.

Sin embargo reconoció que ello le permitirá llevar a cabo los cambios que la gente aprobó, tales como el diseño del Presupuesto Federal 2019, del cual adelantó, se duplicará la pensión para adultos mayores, además de la dotación de becas para los jóvenes que estudien la preparatoria.

Reiteró que el Poder Ejecutivo no puede ser el poder de los poderes como ha pasado siempre, por ello no se estará dando "línea a los diputados", sino que habrá independencia y respeto.

"No estamos apostando a construir una dictadura, vamos a garantizar las libertades de los mexicanos."

Sobre la llamada que sostuvo con Trump, aseguró que se basó en la necesidad de establecer una política de buena vecindad y desarrollo para ambas naciones, a la vez que aseguró no haber tocado el tema del muro.

Sobre la reunión que sostendrá hoy con Enrique Peña Nieto, refirió que le estará planteando una transición de manera ordenada, "porque eso nos conviene a todos, que no haya sobresaltos que no haya desequilibrios, ni temores".

Finalmente reiteró que al tercer año de gobierno, en las elecciones intermedias se someterá a la revocación de mandado, a través de una boleta especial el mismo día de la elección, a fin de que los ciudadanos decidan si debe de continuar o no.