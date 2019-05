'No soy cobarde', la respuesta de AMLO a Trump

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al de Estados Unidos, Donald Trump, que los problemas sociales no se resuelven con impuestos ni medidas coercitivas, le aclaró que tampoco cree en la Ley del Talión y le propuso en cambio profundizar el diálogo y buscar alternativas de fondo al problema migratorio.

Mediante una carta, el mandatario mexicano propuso que funcionarios de Estados Unidos reciban a los representantes de México, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, quienes irán este viernes a Washington para llegar a un acuerdo, luego del anuncio de que ese país impondría aranceles a productos mexicanos.

López Obrador aclaró que "no quiero la confrontación" y los pueblos y las naciones que ambos representan merecen que, "ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad".

Indicó a Trump que "no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras, se inventó para evitar la confrontación y la guerra".

"No creo en la Ley del Talión, en el 'diente por diente', ni en el 'ojo por ojo' porque, si a ésas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado y aún más los de Nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica, por siempre, el bello ideal de la no-violencia".

"Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema 'Estados Unidos primero' es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso, por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales", agregó López Obrador en la carta firmada como "su amigo" y fechada el 30 de mayo de 2019.

El Presidente de México le recordó también que desde el principio de su gobierno "le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto".

"Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país".

"Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío", añadió.