´No me voy a dejar intimidar; responde AMLO a manifestantes

Por: Redacción





El presidente Andrés Manuel López Obrador se dio cita en San Luis Potosí como parte de su gira de trabajo.

Sin embargo, un video comenzó a circular en las redes donde un grupo de manifestantes que trabajan para la Dirección de Alcantarillado y Agua Potable de San Luis Potosí, siguieron al mandatario mexicano a su hotel, siendo el mismo AMLO quien respondiera: "No merezco este trato" y "no me voy a dejar intimidar".

Esto luego de que los protestantes expresaran su desacuerdo con la sugerencia del presidente a la construcción del aeropuerto Santa Lucía.

Fue a las diez de la noche que las personas comenzaron a retirarse del hotel quedando el incidente grabado y puesto en la web.