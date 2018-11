No los dejaremos solos, señala López Obrador a nayaritas afectados por Willa

Información nacional - 06/11/2018 11:28 a.m.

Notimex - En un video, difundido en redes sociales, señaló que luego de que este fenómeno natural afectará a dicho estado, se comunicó con el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, y con los presidentes municipales, quienes trabajan en conjunto para ayudar a la población.



Además, se cuenta con el apoyo del Ejército y la Marina con el Plan DNIII "y con legisladores vamos a continuar apoyando, ellos van estar allá, van a visitar los municipios y yo hago el compromiso de ir la primera semana, llegando a la presidencia, la primera semana voy a estar en Nayarit, voy a estar con ustedes".

El presidente electo también informó que Román Meyer, quien será el próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), será el encargado de atender todo lo relacionado con la reconstrucción.

Con ello, el próximo gobierno desea "transmitirles que pueden contar con nosotros, vamos a apoyar, vamos hacer todo lo que humanamente podamos para ayudarles; no les vamos a dejar solos", expresó López Obrador.

Además, aclaró que en este momento no viaja a Nayarit, ya que atiende asuntos relacionados con el presupuesto para el año próximo, por lo que "no tiene mucho sentido ir si no tenemos el presupuesto que se requiere para atender las necesidades de la gente".

Mientras llega a dicho estado, el próximo mandatario dijo, ya se cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender la emergencia.

Por su parte los legisladores de Nayarit aseguraron que estarán muy de cerca con la gente para salir adelante y llevar apoyo a los municipios afectados.

Asimismo, exhortaron a la población a seguir con su apoyo a los afectados, ya que en este momento se requiere de su ayuda.