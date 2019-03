No hay razón de bloqueos de la CNTE, estamos cumpliendo: AMLO

ADN40 -

La mañana de este jueves 21 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la cancelación de la Reforma Educativa tras la protesta de maestros que impidieron que se llevara a cabo la sesión en la Cámara de Diputados.

"Considero que no hay razón, aunque exista el derecho libre a la manifestación, para sostener que estamos incumpliendo con el compromiso, no sé qué motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta", señaló.

Aprovechó para dirigirse al movimiento magisterial a quienes informó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene instrucciones de entablar un diálogo con ellos y el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, este 21 de marzo a las 10:00 horas en las inmediaciones de la SEP y dio la garantía de que no habrá represión "nosotros no somos represores, no nos confundan, no somos los mismos".

El presidente señaló que pedirá a los legisladores que, de ser necesario, dejen de sesionar en San Lázaro hasta que haya condiciones para hacerlo.

Por otra parte, el secretario de Educación Pública mencionó que tras la abrogación de la Reforma Educativa deberá surgir una nueva propuesta la cual se trabajará bajo las solicitudes del magisterio.

En este sentido, se abrogará el texto constitucional previo así como la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley para el Servicio Profesional Docente. No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias, si no que los maestros tendrán derecho a un sistema de formación y actualización que será gratuito para que se mejore la práctica docente. Tampoco habrá vínculo entre la evaluación y la conservación del empleo.

Además se deberá implementar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que se asegurará de que la educación superior se vuelva obligatoria y que impulse un pensamiento crítico y cívico.

Afirmó que las familias se volverán corresponsables de la educación de los jóvenes y se buscará fortalecer la convivencia, el aprecio y el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural y la dignidad, lo cual convertirá este proyecto en "educación integral" que verá también por las personas con capacidades diferentes.

Se dará una educación adaptada a las diferentes realidades que se viven en el país, mientras que los adultos mayores tendrán garantizada la posibilidad de ingreso a las instituciones educativas para seguir aprendiendo, sostuvo Moctezuma.

En cuanto a los planes de estudio, contarán perspectiva de género y estarán centrados en las ciencias y en las humanidades.

Al ser cuestionado sobre la carrera magisterial, el titular de la SEP mencionó que no será igual a la que existió durante 27 años, sino que habrá un mecanismo de estímulo a los maestros para que se preparen y capaciten y que con base en ello tengan promociones.

También mencionó que esta carrera magisterial será definida junto con los docentes en mesas de trabajo que ayudarán a formar las leyes secundarias a base de consultas amplias.

Gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad

Sobre los contratos para la construcción de los gasoductos que han generado pérdidas multimillonarias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente mencionó que "fue desastroso lo que hicieron, son contratos leoninos".

Subrayó que por las fallas de origen que tuvo la firma del contrato de construcción, tales gasoductos ahora se tienen que pagar hasta ocho veces más de lo marcado en el contrato inicial y que al terminarlos, permanecerían bajo la propiedad de la constructora, y que en caso de que se detuviera la construcción por cualquier motivo, la CFE debería pagar multas a la empresa.

Protocolo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos

Al ser cuestionado sobre las modificaciones al Protocolo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el titular del Ejecutivo mencionó que solicitará a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentar los avances que se han trabajado el viernes 22 durante la reunión matutina con medios.