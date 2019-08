No hay diálogo con el crimen organizado: AMLO

Información nacional - 21/08/2019 08:23 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no hay ningún diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo se propone buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, "pero es un proceso que aún no iniciamos".

"No hay diálogo con grupos del crimen, lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo, también escuchado a todos y desde luego a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas", dijo en conferencia de prensa matutina.

Sobre el tema de las autodefensas, indicó que su gobierno no promoverá nada que signifique la autodefensa, "lo que hicieron los gobiernos pasados fue indebido porque la seguridad la tiene que garantizar el Estado, no podemos promover la creación de grupos para atender temas de seguridad, eso ni funciona y genera mucho desorden".