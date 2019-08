No desayunar es causa de obesidad, señalan expertos

ADN 40 -

Un estudio realizado por las universidades de Harvard, Estados Unidos y Murcia, publicado en "The American Journal of Clinical Nutrition", determinó que saltarse el desayuno es causa de obesidad y no consecuencia.

En el estudio participaron 20 mil personas y se observó que existen vínculos causales entre la omisión del desayuno determinada genéticamente, un mayor índice de masa corporal, tendencia a la depresión y a fumar.

Los resultados fueron que, las personas que tienden a saltarse el desayuno tienen mayor propensión a engordar.

La recomendación de los expertos es que debe existir la ingesta regular del desayuno para tener un estilo de vida saludable.