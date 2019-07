No debió destruirse la Policía Federal: Renato Sales Heredia

Notimex -

Renato Sales Heredia, excomisionado de Seguridad, señaló que "no debió destruirse" la Policía Federal y consideró que no se valoró suficientemente las capacidades de los elementos que la integraban.

Entrevistado luego de participar en el foro "El sistema de Justicia Penal en México: ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?", que organizó el Instituto "Belisario Domínguez" del Senado, indicó que fue como un bofetón y falta de respeto la destrucción de esa corporación.

"Estamos convencidos de que no se valoró suficientemente las capacidades de su gente. No se escuchó a los policías. No se les atendió suficientemente. No se revisó de lo que eran capaces. Creemos injusto lo que se está haciendo con la Policía Federal y que no debió destruirse esta corporación", dijo.

El ahora colaborador de la consultoría Estrategias en Seguridad y Justicia, consideró que hubiera sido mejor que la Policía Federal caminara de manera paralela con la Guardia Nacional ya que, en su opinión, se trata de policializar a los militantes, no al contrario.

También indicó que no se puede generalizar cuando se habla de corrupción en la Policía Federal, pues no por un elemento corrupto se puede decir que toda una corporación lo es.

Sales Heredia señaló que la Guardia Nacional aprovechará el conocimiento y la experiencia de la Policía Federal, ya que de acuerdo con el transitorio que crea a esa instancia de seguridad en un periodo de año y medio todas las divisiones de la Policía Federal se van a la Guardia Nacional.

También minimizó el riesgo de que elementos de la Policía Federal se vayan al crimen organizado.

Durante su participación, el también especialista en temas de seguridad y abogado de profesión expuso que mientras México, en el período de 2007 a 2012, se movía de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes a 22, Ecuador bajó de 22 homicidios a ocho por cada 100 mil habitantes y llegó a 3.5.

Resaltó que lo que hizo Ecuador fue crear la carrera policiaca y dignificar a la policía, además al salir de la universidad y entrar a esa corporación ganaban mejor.

En cambio, en México, por ejemplo, no hay esa especialización universitaria, además un policía municipal no gana más de cinco mil pesos, por lo que cuestionó sí así es como se quiere construir policías.