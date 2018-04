No acepte botellas de agua si viaja en taxi

Información nacional - 10/04/2018 11:25 a.m.

ADN40 - Desde hace unas semanas salieron a luz denuncias de usuarios de taxis, algunos de sitio, a los que les ofrecieron una botella de agua como cortesía, después despertaron tirados en algún baldío sin sus pertenencias.

José abordó un taxi de sitio en la colonia Roma, en la CDMX, el chofer le ofreció una botella de agua, acto seguido despertó inconsciente en un terreno baldío.

"Desperté aproximadamente a las 2 o 3 de la tarde del día siguiente en un terreno baldío, son celular y sin cartera; me despierto drogado y confundido, no sabía que había pasado. Al llegar a la Ciudad de México fui a denunciar, pero ante la falta de falta de información sobre quién era el chofer o si había visto las placas, solo levantaron una denuncia por robo, sin registrar que el chofer me había drogado", dijo.

Francisco Hoyos, vocero del Consejo Ciudadano, dio a conocer que se trata de un procedimiento en el que se busca narcotizar a los pasajeros ofreciéndoles una botella con agua que puede contener algún tipo de droga, la persona pierde la conciencia y les quitan sus pertenencias como el celular, la cartera y el reloj, posteriormente los abandonan en algún lugar.

La Procuraduría de Justicia de la CDMX informó que sólo existen dos denuncias de este tipo.

Aquí le dejamos algunas recomendaciones para tomar medidas de prevención.