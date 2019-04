Niños se echan un sueñito en la mañanera de AMLO

Información nacional - 30/04/2019 11:39 a.m.

Notimex -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a los niños y niñas del país hoy en su día, y aseveró que su gobierno trabaja para que todos los mexicanos vivan felices, desde los menores de edad hasta los adultos mayores.

En su conferencia de prensa matutina donde tuvo como invitados especiales a niñas y niños de primaria, quienes al principio se mantuvieron atentos, pero conforme avanzó el tiempo, algunos no pudieron evitar dormirse, debido a que debieron despertar desde las 4:00 horas para llegar a tiempo.

En un video se observa a algunos niños, que provenían de escuelas rurales, indígenas y urbanas de Oaxaca, Puebla, Chiapas y Guerrero, luchar por mantenerse despiertos sobre sus sillas.

Cabe mencionar que la conferencia inicia a las 07:00 de la mañana por lo que tuvieron que ingresar al Palacio Nacional cerca de las 6:30 de la mañana.

En este marco, López Obrador invitó a los menores, quienes estuvieron más despiertos, a un desayuno en Palacio Nacional con motivo del Día del Niño, que se celebra este 30 de abril.

En su página de Facebook, López Obrador publicó el video del desayuno con los niños y precisó que ellos fueron sus invitados especiales.

Mencionó que su gobierno otorgará 10 millones de becas para estudiantes de los niveles básico, intermedio y superior, así como en maestría y posgrado.

"Estamos procurando que se tenga derecho a la educación, que la educación no sea un privilegio sino un derecho de todos, por eso ahora se están otorgando becas como nunca había sucedido en la historia de México", expresó el Ejecutivo federal, quien estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Educación Pública, Esteban Moctezuma, así como por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Posteriormente, y antes de darle la palabra a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pidió a los menores de edad que no se olviden de ser buenos mexicanos y que sean felices, pero que esa felicidad se dé no sólo este día, sino toda la vida.

Al desayuno también asistieron los titulares de Segob y de la SEP. Les sirvieron huevo, frijoles, quesadillas de maíz azul, además de jugo, chocolate y pan.

Algunos de los niños y niñas mostraron a los medios de comunicación las fotografías que se tomaron con el presidente López Obrador, y comentaron que estaban muy contentos por haber tenido la oportunidad saludar y conversar con él unos momentos.

Varios de ellos coincidieron en que su mayor preocupación es la violencia, que en muchas ocasiones los hace quedarse en casa, ante el temor de que les suceda algo. "A veces, no siempre, porque a veces hay personas que solo se te quedan viendo raro y no me dan tanta seguridad", comentó Fernanda Santiago Margarito.

"Yo siempre quise que Obrador fuera presidente y también mi abuelito", confesó Manuel Alejandro, de cuarto año de primaria, procedente de la escuela Benito Juárez, ubicada en Oaxaca, quien además destacó que pediría al Ejecutivo empleo para todos los padres de familia y educación y salud para todos los niños.