Niños roban chicles y su mamá los obliga a regresarlos

Una madre de familia al darse cuenta de que sus hijos robaron unas golosinas en un establecimiento los llevó de regreso para que los regresaran y pidieran disculpas

Al percatarse de que sus hijos de tres y cuatro años habían robado unos chicles, una madre de Ciudad Juárez, Chihuahua, decidió darles una lección al llevarlos a la tienda de autoservicio para que devolvieran el producto del robo y se disculparan con el dependiente.

Andrea, la madre de los dos protagonistas del video, comenta que al darse cuenta de la mala acción de sus pequeños decidió que tenía que hacer algo para darles una lección.

La madre de familia decidió llevarlos a la tienda para que regresaran los dulces robados, para que ofrecieran disculpas a los empleados y les prometieran que no lo volverían a hacer.

Tras contarles a los empleados lo que pasó, ellos mencionaron que no había problema y que no pasaba nada. Sin embargo, ella les contestó que sí pasaba, que no era el valor si no la acción que se tenía que corregir por lo que les pidió que hablaran con ellos. En ese momento comienza el video viral donde los menores aparecen llorando pidiendo perdón.

"¿Qué se llevaron?", les preguntó el encargado de la tienda, al tiempo que los pequeños entregan los chicles. "Bueno, se las voy a pasar, pero ya no anden agarrado nada", dijo.

"Oye, ¿nos perdonas?", preguntan los menores entre lágrima luego de confesar su 'delito', mientras el joven les dice que sí, pero que no lo vuelvan a hacer porque robar no está bien.

Y para que quedara claro que su acción estuvo mal, la madre agregó: "A la próxima le van a hablar a la policía y se los van a llevar a la cárcel. Robar no es bueno".

Aunque algunos reprueban la acción de la madre al considerar que expone a los menores, Andrea dice que esa no es la intención y que en el video no aparece la cara de los pequeños. Por otra parte, cientos felicitaron a la mamá por la decisión de enfrentar a los niños con los empleados y por llevarlos a regresar los dulces robados.