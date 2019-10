Niño pierde su cuaderno y huye; deja carta a sus padres donde les pide perdón

Por: Redacción





Un menor de edad desapareció, aparentemente huyó porque perdió su cuaderno y no tenía sacapuntas.

La madre del menor llamado Uriel Reyes, Karla "N", dijo que su hijo le dejó una nota con uno de sus compañeros porque quería huir de su casa.

"No tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno, los quiero mucho", decía la nota.

"Lo lamento mami, lo lamento papá, pero tuve que irme. No tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno, los quiero mucho. Y salúdame a Kira por mí. No me busquen los amo papá y mamá. Los quiero. Con cariño los recordare muchísimo".

Varios internautas ya se han manifestado en contra de los padres, quien seguramente mantenían al menor en un ambiente hostil.

El menor vive en la colonia Federal o 4 Árboles y esta en la escuela Teziutlán.