Niño escapa de sus papás por perder sus útiles escolares

ADN 40 -

Un menor de 8 años huyó de sus papás para evadir el regaño que le pondrían por perder un cuaderno y un sacapuntas y no haberlos encontrado.

De acuerdo a lo señalado por su madre, Karla Arellano, acudió a recoger a su hijo Uriel a la salida de la escuela, sin embargo los profesores le dijeron que el menor había escapado hacia la Calzada Zaragoza en la alcaldía Venustiano Carranza.

Fue entonces que un compañero del niño se acercó a Karla y le entregó una carta que había escrito Uriel a sus padres.

"Lo lamento mami, lo lamento papá pero tuve que irme. No tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno. Los quiero mucho. Salúdame a Kira. No me busquen, los amo papi y mami", decía la carta.

La madre solicitó apoyo de los policías de la colonia Federal, quienes peinaron la zona y encontraron a Uriel a tres calles de la escuela luego de estar extraviado por más de 40 minutos.