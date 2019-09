Niño busca a su peluche favorito y pide que se lo devuelvan

Información nacional - 13/09/2019 06:03 a.m.

La familia de un niño solicitó a través de redes sociales la colaboración de la ciudadanía para localizar a "Babysaurio", el peluche favorito de un niño.

Una mujer aparentemente la madre de un niño informó en su perfil de Facebook que su hijo había perdido a su dinosaurio de peluche.

"Buenas noches, ya estoy agotando el último recurso que es pedirles ayuda para COMPARTIR este post. Mi hijo perdió a babysaurio la semana pasada En Toluca, ha sido terrible estar sin él, es su peluche fav y lleva ya un par de años durmiendo, comiendo, jugando, viajando con su amigo peluche así que les pido que si alguien lo llegó a ver por ahí abandonado en parque Bicentenario de tollocan el sábado 31 de agosto, los primeros días de septiembre por el IMSS viejito o en algún autobús línea centro colon/colon centro lo ayude a regresar a casa con este niño que anda por la calle de la tristeza infinita", indicó en la publicación la mujer.

Con una tarjeta hecha por la mamá, la cual colocaron por toda la capital del Estado de México desean encontrar al fiel amigo de color verde, además en su publicación agregaron la dirección de correo electrónico donde pueden tener contacto para aportar cualquier información.

"Por favor, no me digan que le enseñemos a dejar ir, este post es sólo por si alguien sabe algo de él, lo único que queremos es hacer el intento de encontrarlo obvio no nos vamos a aferrar simplemente estamos haciendo el intento de recuperarlo", explicó la madre.

La publicación de la madre del niño ha sido compartida más de 40 mil veces y ha generado 19 mil reacciones.