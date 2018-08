Niña jugaba a las escondidas y fallece dentro de camioneta

Una niña de nombre Louisse Nicol, de Chihuahua, perdió la vida adentro de una camioneta. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, esto sucedió mientras la menor jugaba a las "escondidas".

Se informó que debido a las altas temperaturas que hay en el estado, la menor sufrió una insolación y deshidratación dentro del vehículo.

Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía, explicó que mientras la menor estaba desaparecida, los familiares comenzaron con la búsqueda y la hallaron en el interior del vehículo. Los padres de la menor la trasladaron a una clínica particular, en donde recibió atención médica, pero los doctores no pudieron hacer nada e informaron a los padres de la menor que la pequeña ya no presentaba signos vitales.

Por otra parte, Ruvalcaba mencionó que también pudiese tratarse de un olvido por parte de de los familiares, pero para confirmarlo se abriría otra línea de investigación.

Los medios locales informan que el pasado 12 de julio también murió una menor de tres año que fue olvidada dentro de un automóvil.