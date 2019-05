Niega Alfonso Romo renuncia a la Oficina de la Presidencia

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, negó que haya presentado su renuncia al encargo que tiene en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como trascendió en un medio.

En entrevista, el funcionario dijo desconocer de dónde pudo haber salido esa versión ya que "nunca he presentado la renuncia desde que empezamos a trabajar, ni se me ha ocurrido presentarla".

Romo Garza agregó que, por el contrario, sigue trabajando con el apoyo no solo del presidente López Obrador, sino del resto gabinete e incluso se ha sentido apoyado también por el sector privado.

Indicó que por ello continúa en sus labores, "preocupados por destrabar cualquier cosa que estorbe el crecimiento en México", y reconoció que si bien existen muchos retos, internos y externos, estos sirven para crecerse al castigo y enfrentarlos.

Alfonso Romo reiteró que respecto a su supuesta renuncia "no hay nada de nada", y que si eso pasara, el día que la presente se iría, no la presentaría para luego retirarla, aunque enfatizó que hasta ahora "ni se me ha ocurrido presentarla".