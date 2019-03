Mujeres denuncian acoso y agresiones sexuales en el ámbito cultural mexicano

EFE -

Cientos de mujeres se han unido bajo el "hashtag" #MeTooEscritoresMexicanos para denunciar acoso, violencia y agresión sexual en el ámbito cultural y literario en México.

Desde el pasado 21 de marzo, la comunicadora Ana Ge denunció a través de su cuenta de Twitter que "un hombre poderoso del círculo literario", a quien después identificó como Herson Barona, había manipulado, embarazado y abandonado a más de 10 mujeres.

Fue a partir de esta acusación que en dicha red social muchas mujeres se animaron a denunciar diversos casos, utilizando el #MeToo que surgió a finales de 2017 en Estados Unidos para denunciar acoso y abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Tras ello, escritoras como Cristina Rivera Garza, Brenda Lozano y Gabriela Jauregui se han unido a la campaña.

Además, se ha creado una cuenta en la que se invita a las mujeres a denunciar ya sea de manera anónima o personal cualquier forma de acoso o presión sexual en el ámbito laboral.

Entre las acusaciones que hacen sobre diversos escritores y poetas están los golpes, abuso sexual, exhibición de fotos, violencia psicológica, abuso de poder, abortos forzados, entre otras cosas.

Las denuncias, que se volvieron tendencia durante el fin de semana, ya han tenido repercusión en algunos personajes.

Una de ellos ha sido Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien manifestó su "cero tolerancia" al acoso, maltrato y violencia de género.

Del mismo modo, Marina Núñez Bespalova, encargada del despacho del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) señaló que hace unos años separó del trabajo a dos acosadores, "No soy tolerante con eso ni lo seré", dijo.

Al respecto, también la cuenta oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en México dijo que es "muy importante romper el silencio" y manifestó su apoyo a la campaña.

Se espera que este martes se haga una profundización de la campaña y que se puedan hacer denuncias formales con la idea de que no se haga una revictimización de las afectadas y se logre evitar que más mujeres padezcan estas situaciones.

Estas denuncias han derivado en la creación de otras etiquetas como #MetooCineMexicano, #MetooAcadémicosMexicanos, #MeTooCreativosMexicanos y #MetooPeriodistasMexicanos.

En México, el movimiento #MeToo aterrizó a principios de 2018 luego de que la actriz mexicana Karla Souza denunció haber sido acosada y violada sexualmente al principio de su carrera por un director de cine, en una entrevista televisiva.

"Acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó", acusó Souza, protagonista de películas como "Nosotros los Nobles" y "¿Qué culpa tiene el niño"?.

Aunque no dio nombres, diversos medios señalaron a al cineasta Gustavo Loza como el culpable.

Tras el caso de Souza, actrices como Stephany Sigman o Paola Núñez y la clavadista olímpica Azul Almazán también se animaron a hacer denuncias sobre sus experiencias al respecto.