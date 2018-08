Mujer sobreviviente de trata acusa a militares de explotación sexual

En el testimonio publicado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la mujer relata cómo fue explotada sexualmente por diferentes grupos de tratantes, entre ellos, elementos del Ejército mexicano

Agencias - La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer el testimonio de una víctima de trata, en donde cuenta cómo operan los grupos de explotación sexual y acusó a elementos del Ejército Mexicano de estar coludidos con estas redes.

En el video relata cómo desde los 19 años, cuando estudiaba inglés, fue "enganchada" por una de sus compañeras en la escuela, para trabajar primero como mesera. En ese trabajo conoció a un tratante.

"Un hombre atractivo, que siempre lucía joyas y dinero", recordó. Se casaron y durante los primeros seis meses todo marchó bien hasta que quedó embarazada.

"Nos casamos, estuvimos como 6 meses de luna de miel y me preñó, ahí empezó el martirio. Me dio un golpiza por no haber ido a abortar, casi me saca mi niña a golpes", narró la mujer.

Después del nacimiento de la bebé fue obligada a prostituirse, recordó que junto con otras mujeres fue llevada a un edificio en el que había 10 hombres y todas deben tener sexo con todos.

Su presunto esposo, porque su boda fue falsa, fue detenido en un operativo en el que se encontraron personas secuestradas y droga, a ella también se la llevó la policía. Le dijeron que a su hija se la iban a llevar a la asistencia social, pero al salir de la cárcel se dio cuenta que la habían vendido, no la ha vuelto a ver y ella fue nuevamente coptada por las redes de trata.

En una ocasión, recordó que ocho mujeres tuvieron sexo con un policía federal que "se volvió loco" y las empezó a golpear a todas, por lo que los mismos tratantes lo mataron.

Por ser testigo de este asesinato, ella y otras de sus compañeras fueron trasladadas a un sitio para ser ejecutadas. Ella logró escapar y llegó desnuda a la carretera donde fue secuestrada por militares. "Estuvimos en toda la República Mexicana en el secuestro, no nos podíamos salir; tuvimos sexo con federales y soldados y todos, pero no se podía hablar, quien hablaba moría, muchas murieron", declaró.

Después de un tiempo se negó a prostituirse y se hizo cocinera de crack. Fue cocinera de esta droga y adicta hasta que decidió poner una denuncia y acercarse al CEAV para recibir apoyo. Ahí recibió ayuda psicológica y jurídica que le ha permitido a seguir adelante después de 22 años de abuso y trata.

Una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República estimó que el número de víctimas de trata de personas en México es 500.000, de los cuales alrededor de 70.000 son menores de edad.

En el país, según el estudio, existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales.

(Con información de Infobae)