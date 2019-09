Mujer congoleña llama Andrés Manuel López Obrador a su hijo nacido en México

Una mujer originaria de República del Congo que tuvo un bebé en la ciudad de Tapachula, Chiapas, llamó a su hijo como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

EFE - El bebé nació el 4 de septiembre pasado en un hospital regional de Tapachula y permanece en un campamento que han montado sus padres afuera de la estación migratoria Siglo XXI.



Un espacio donde en las últimas semanas se han vivido momentos de tensión entre fuerzas de seguridad y migrantes africanos, que exigen a las autoridades rapidez a la hora de analizar su situación migratoria.



"Me gustó el nombre, por eso lo llamo así", dijo este martes a medios la congoleña de nombre Cumba, quien llegó embarazada a México luego de pasar por Centroamérica, desde Panamá y hasta Guatemala.



La migrante aseguró que su pequeño, que es el menor de sus cuatro hijos, no se ha enfermado hasta el momento pero dijo estar preocupada porque no tiene acceso a medicamentos en caso de que los requiriera.



La esperanza de los padres del pequeño Andrés Manuel es poder llegar pronto a la frontera norte para acceder a Estados Unidos, pues ese ha sido el principal objetivo desde que salieron hace seis meses de República del Congo.



Por su parte, en su conferencia mañanera, el presidente aseguró que es un "orgullo" que la migrante quiera nombrar a su hijo Andrés Manuel. "No lo sabía y me da mucho orgullo. Es su decisión", afirmó.



El mandatario mandó también "un abrazo cariñosísimo" porque "los migrantes sufren mucho", indicó.