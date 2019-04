Mueren dos turistas en playas de Oaxaca durante Semana Santa

Por: Redacción





Dos personas fallecidas y 18 bañistas rescatados con vida es el saldo preliminar de la temporada de descanso de Semana Santa en Oaxaca, reportó este sábado la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El organismo detalló que ocho rescates ocurrieron en la Playa de Zicatela, identificada por su alto oleaje, mientras que 10 personas fueron rescatadas de morir ahogadas en las playas de Mazunte, San Agustinillo y Zipolite, en la región Costa.

No obstante, un joven de 24 años auxiliado en Playa Corralero, en Pinotepa Nacional, murió en el trayecto al hospital; de igual manera, un adolescente de 14 años de edad pereció ahogado en el río de Asunción Atoyaquillo, en Putla Villa de Guerrero, en la Mixteca; en ambos casos se dio vista a la Vicefiscalía para la práctica de la necropsia correspondiente.

La dependencia estatal, en coordinación con sus similares municipales y elementos de seguridad pública, mantienen desplegado un operativo en playas, presas, ríos, así como en centros recreativos; además, reforzó las recomendaciones a la población abierta.

Recomendaciones a los bañistas:

Si no sabes nadar, no te metas en lo profundo y respeta los señalamientos e indicaciones de las autoridades, especialmente cuando exista banderas rojas (peligro), áreas delimitadas (escolleras, pozas, etc.) o letreros con avisos de restricción.

Si estas nadando, aléjate de las escolleras y por tu seguridad no te subas a las piedras que las conforman.

Evita hacer clavados en lugares que desconoces.

Los menores de edad deberán usar chaleco salvavidas y permanecer vigilados en todo momento.

Información de Excélsior.