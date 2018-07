Muere niña de 4 años tras caer de juego mecánico en Guanajuato

Una niña de cuatro años murió al caer de un juego mecánico que operaba en una fiesta patronal en la comunidad de Santa Ana Pacueco

Agencias - Una niña de cuatro años murió después de caer desde una altura de 10 metros del juego mecánico "el martillo" en la feria de Santa Ana Pacueco, en Pénjamo, en el estado de Guanajuato.

La menor, de nombre Sofía, estaba de visita en este municipio procedente de Estados Unidos, junto con sus familiares migrantes que residen en aquel país y viajaron para encontrarse con sus parientes.

La familia estaba por regresar a territorio estadounidense, cuando decidieron visitar la fiesta patronal.

La menor falleció horas después de ser traslada al hospital con fuertes lesiones en la cabeza.

El gobierno municipal culpó a la madre y a la empresa responsable ya que este juego es apto sólo para mayores de 10 años.

"Este accidente no fue a causa de una falla mecánica, sino por la desatención del adulto que acompañaba al infante de tres años a un juego no apto para su edad... Aunado a esto, el operador del juego, no impidió el acceso de la menor a un juego no apto para su edad", indicó la administración municipal en un comunicado.

El juego pertenece a la empresa "Diversiones Suaste", que en mayo se le responsabilizó también por un accidente en el que madre e hija cayeron de una de sus atracciones mecánicas.

En esa ocasión se inspeccionó a todos los juegos mecánicos que se encontraban funcionando y ninguno contaba con póliza de seguro, por lo que procedieron a clausurar todos lo juegos mecánicos.

Testigos del incidente que se registró en mayo aseguraron que después del accidente el operador del juego huyó del lugar, las autoridades ministeriales han abierto una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.