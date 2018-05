Moderadores no usaron tiempo de candidatos en segundo debate: consejero

Notimex - Los moderadores que condujeron el segundo debate presidencial, el domingo pasado en Tijuana, Baja California, no usaron tiempo de los candidatos para que expusieran sus propuestas, y la producción se desarrolló debidamente, aseguró el consejero electoral, Marco Antonio Baños.

En entrevista, precisó que desconoce por qué no se transmitió la toma del abrazo que supuestamente Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, le dio a sus contrincantes de las coaliciones Todos por México, José Antonio Meade, y de Por México al Frente, Ricardo Anaya, así como al independiente, Jaime Rodríguez Calderón.

Al preguntarle que si se tenía instrucción de que no se movieran las cámaras, aseveró que "no, las cámaras fueron muy movibles, lo que vi fue que se ajustó la imagen a quien estaba hablando en ese momento. No es que haya habido alguna situación de que la producción no haya querido no presentar ese momento a los medios".

El integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) añadió que se preguntará si la producción tiene algún video con esa imagen y la darían a conocer, al tiempo que consideró que el trabajo de la productora para los tres debates es estupendo y de excelencia.

Indicó que el formato del segundo debate aportó novedades, como las preguntas que realizaron los ciudadanos a los aspirantes, y rechazó que con la participación activa de los moderadores se haya faltado al respeto al público y a los candidatos.

El consejero electoral aclaró que si bien los intermediarios usaron cierta cantidad de tiempo, no fue con cargo a la bolsa de los abanderados presidenciales y se respetó hasta el último segundo de éstos.

El ejercicio de este formato, señaló, consistía en que los conductores pudieran interpelar a los candidatos y los invitaran a que contestaran las preguntas. "Así estaba regulado, en el punto que el Instituto reconoce que el trabajo de los moderadores fue estupendo, pero lo más importante de todo es que no hay sacrificio de la bolsa de tiempo de los candidatos", resaltó Baños Martínez.

Destacó las cifras que revelan que más de 12 millones de mexicanos vieron el debate, lo que significa que no fue opacado por la final de futbol que también se jugó ese domingo. "El crecimiento de 1.2 millones la audiencia con relación al primer debate, se debe a la expectativa que la gente tuvo del segundo", abundó.

Por otra parte, en un comunicado, el INE informó que más de 12.6 millones de personas mayores de 18 años vieron por televisión el segundo debate presidencial del domingo pasado.

Entre otras cifras sobre dicho evento, resaltó que acumula 1.3 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que en vivo alcanzó 1.2 millones en Twitter y 1.7 millones en Facebook, cifras que muestran que el formato y moderación resultaron exitosos para la audiencia.

Respecto al alcance en televisión, el segundo intercambio de ideas entre los aspirantes a la Presidencia de la República fue visto por 1.2 millones de personas más que el primero, realizado el 22 de abril pasado en el Palacio de Minería, lo que representa un incremento de 9.6 por ciento.

Según datos publicados por la empresa Nielsen Ibope, en las 28 ciudades más importantes del país, 12.64 millones de personas mayores de 18 años vieron al menos un minuto del programa; en la transmisión en vivo, Twitter alcanzó 1.2 millones de espectadores, a través de Periscope, con 1.5 millones de tuits en vivo, mientras que el hashtag #DebateINE tuvo más de 2.5 millones de menciones, convirtiéndose en tendencia mundial.

Durante la transmisión del debate en vivo, el pico de usuarios viendo el debate simultáneamente en el Canal del INE aumentó de 170 mil en el primer debate a 231 mil en el segundo, lo que representa un aumento de 36 por ciento.