Migrantes avanzan hacia Córdoba, Veracruz; Puebla y Ciudad de México

Información nacional - 04/11/2018 08:47 a.m.

Notimex - Aunque ésta es la parte más importante de la caravana, la cual inició su viaje el pasado 12 de octubre en una terminal de autobuses de San Pedro Sula, Honduras, viaja muy dispersa, pues cada uno tiene intereses distintos.



Los coordinadores de la caravana anunciaron ayer que la salida sería a las 5:00 horas de este domingo, sin embargo, desde una hora antes empezaron a salir, pese a que la indicación fue irse juntos y vigilados por la policía para evitar ser víctimas del crimen.

Hay un grupo que sí respetó las indicaciones y esperó la salida hasta casi las 6:00 horas, en tanto que otros prefieren seguir descansando y avanzar lento este domingo. Y es así como la mayoría viaja a paso firme con mochilas en la espalda y cobijas en el hombro, hasta Córdoba (Veracruz), Puebla o la Ciudad de México.

La forma de llegar hasta su destino es la misma que desde que iniciaron su travesía: piden "aventón", se cuelgan en las pipas que transportan material peligroso o a los tráileres, pagan autobuses económicos o se cooperan para tomar un taxi o camioneta.

Ya no se mira el gran contingente, ahora van solos, en grupos menores de amigos que se encuentran en el camino o en familias, pero ya no en la gran caravana que integraban entre cinco mil y siete mil centroamericanos. Pese a ello no pierden el objetivo que es llegar a la Ciudad de México para de ahí emprender camino hacia el norte.

La víspera, la caravana sufrió una división importante, una parte decidió no quedarse en Ciudad Isla, como se había acordado, y avanzó hasta Puebla y la Ciudad a de México.

Es por ello que se espera que este domingo aumente el número de migrantes que arribe a Ciudad Deportiva, donde el gobierno capitalino instala el albergue que tendrá capacidad para todo el grupo y donde también se ha garantizado el abasto de agua.

Algunos migrantes permanecen en Puebla, luego de haber llegado el sábado, y este domingo recorrerán los últimos kilómetros para por fin llegar a la capital del país, donde esperan dialogar con las autoridades y plantearles sus necesidades.

En la capital de Puebla se han dispuesto dos albergues en las parroquias de La Asunción y San Juan de los Lagos, donde seguirán llegando los migrantes, además, el gobernador de la entidad, José Antonio Gali Fayad, instruyó la instalación de un gabinete especial para vigilar y atender su paso.

De acuerdo con el gobierno de Puebla, este domingo se espera la llegada a la capital de otro contingente conformado por tres mil personas, que será recibido y atendido a partir de las 07:00 horas en el Polideportivo Xonacatepec, en el norte de la ciudad.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Federal, instalará diversas bases de operación mixta a lo largo de la autopista México–Veracruz para reaccionar oportunamente ante cualquier contingencia.