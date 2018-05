Mexicano de 121 años podría ser el hombre más longevo

Redacción

Durante el pasado 21 de abril, murió Nabi Tajima a los 117 años, ostentando el título de la persona más longeva del mundo, eso podría cambiar si el libro de Récord Guiness avala la edad del mexicano Manuel García Hernández quien asegura tener 121 años.

Según su acta de nacimiento y su credencial del INE, García Hernández nació el 24 de diciembre de 1896 en Veracruz.

“Solo hay dos cosas que me duelen en la vida: la muerte de mi padre cuando era joven y el hecho de que ya no pueda trabajar”, cuenta triste, aunque aún muestra agilidad para alimentar a sus gallinas. Y agrega: “Me siento como de 80 años, pero a veces me ando cayendo”.

El residente de Ciudad Juárez vivió la Revolución Mexicana y ha visto por lo menos 22 cambios de presidentes.

Don Manuel tiene 15 nietos y seis bisnietos, publicó la agencia AFP.

