Memorándum, mensaje claro del gobierno en tema educativo: López Obrador

Notimex -

El memorándum firmado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el que se busca dejar sin efecto la reforma educativa actual en tanto se llega a un acuerdo para hacer nuevos ajustes en la materia deja clara la postura del gobierno federal en este tema y el compromiso de cancelar la norma vigente.

Así lo afirmó el mandatario federal en conferencia de prensa, donde expuso que para que no haya duda sobre su postura en este asunto, que no solo es jurídico sino político, consideró conveniente escribir el memorándum, y dijo que respeta los puntos de vista de quienes no están de acuerdo, aunque no los comparte pues son los mismos que estuvieron en una campaña contra el magisterio, e invitó a quienes consideran que la abrogación es anticonstitucional, a denunciarlo ante las instancias correspondientes.

"Estamos en contra de la mal llamada reforma educativa porque fue impuesta desde el extranjero y no tienen nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, por el contrario, perjudicó porque afectó la dignidad de los maestros", expresó el Ejecutivo federal al señalar que de nada serviría seguir con las mismas prácticas políticas ya que sería un fiasco.

Materia de seguridad

Mencionó que se está trabajando en conjunto con el Ejército y la Secretaría de Marina para que no haya complicidad entre la delincuencia y las autoridades, y así disminuir la inseguridad y violencia en la nación.

"Si fortalecemos los valores, si hay trabajo, si mejoran los salarios, si hay bienestar, y se atiende a los jóvenes, podremos enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia", mencionó el presidente.

Investigación sobre periodista Lydia Cacho

En cuanto a los agravios cometidos a la periodista Lydia Cacho por parte del exmandatario Mario Marín y Camel Nasif, el presidente mencionó que le dio gusto que obtuvieran la orden de aprehensión "estamos ante actos que antes no eran comunes, estamos en el terreno de lo inédito".