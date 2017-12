Mejor adoptar que comprar una mascota en estas fechas

Notimex - Llegó la época de los regalos y con ello es común que los pequeños pidan una mascota, sin embargo, antes de cumplir el gusto de los menores del hogar es importante considerar que los animales no son juguetes y de obsequiarlo debe ser de manera consciente, responsable e informada.

En Twitter, usuarios de la red social se pronunciaron para que en esta Navidad y Año Nuevo, en caso de regalar una mascota, se explique sobre la responsabilidad que ello implica, luego de que un amplio porcentaje de los animales regalados en Navidad acaba abandonado a los pocos meses.

Por ello, con el hashtag #NoSoyUnJuguete, diversos usuarios y asociaciones nacionales e internacionales se manifestaron en contra de regalar un animal en esta época, y destacaron que de estar decidido a hacerlo en vez de comprar es mejor adoptarlo.

Así, el usuario Podemos Aragón‏ @PodemosAragon posteó "Si a pesar de nuestras recomendaciones vas a regalar una mascota esta Navidad, recuerda: ¡Adopta! #NoCompresAdopta #Nosoyunjuguete"; en tanto, BAmascotas‏ @BAmascotas escribió: "Si vas a incorporar una mascota a tu familia hacerlo en forma responsable. Los animales no son un juguete".

Otro usuario señaló: "Regalar mascotas en Navidad no es una buena idea, pero si estás decidido... #NocompresAdopta #NoSoyUnJuguete"

Mientras que Living my dream~‏ @DeRysasInfynyta. expuso: "Me gustaría ayudar con mi granito de arena. Por favor no regalen animales en Navidad a personas que no saben cuidarlas/se cansen de ellas. #NoSoyUnJuguete #NO/AL/ABANDONO".

De ahí que es importante hacer consciencia sobre las necesidades de socialización y aprendizaje de los animales, además de considerar el tamaño, necesidades y gastos mensuales que genera un perro o un gato o cualquier mascota que se determine llevar al hogar.