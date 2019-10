'Me hicieron calzón chino'; vendedora de churros denuncia agresión policíaca

La comerciante se mostró con lágrimas en los ojos al ver como su mercancía era tirada al piso por los uniformados

Por: Redacción





Mediante un vídeo difundido en redes sociales, una vendedora de churros denunció que elementos policíacos intentaron detenerla, además de tirar su mercancía y hacerle 'calzón chino´sin motivo aparente.

El hecho ocurrió en el crucero de Manuel González e Insurgentes, en Tlatelolco, Ciudad de México.

La comerciante relató su experiencia con lágrimas en los ojos "unos policías me llevaban a la fuerza y dos mujeres policías me hicieron calzón chino porque no me quería subir a la patrulla", expresó.