Mayoría de mujeres mexicanas se siente incómoda en transporte público

Información nacional - 10/03/2018 07:00 a.m.

Notimex - De acuerdo con una encuesta realizada por la firma De las Heras Demotecnia, nueve de cada 10 mujeres mexicanas entrevistadas se sienten inseguras al salir a la calle, sin embargo 52 por ciento cree que caminar por las calles es igual de inseguro tanto para las mujeres como para los hombres.



El estudio dado a conocer por medio de un comunicado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, señala que con relación al movimiento Me Too o Yo También, 71 por ciento de las mexicanas lo conocen, frente al 29 por ciento que dijo no saber nada del tema.

Asimismo, 13 por ciento de las féminas mencionó que las declaraciones de ese movimiento las han hecho por fama o por moda, y 62 por ciento consideró que estas denuncias darán una mayor seguridad a más personas.

El análisis expone que en el país aún existen rasgos machistas, debido a que en la actualidad persisten algunos dichos populares que han trascendido por generaciones, como "el hombre llega hasta donde la mujer quiere".

A este respecto, 16 por ciento de las encuestadas manifestó estar poco de acuerdo con ese concepto, mientras que 25 por ciento expresó no estar nada de acuerdo.