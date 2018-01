Matan a su hermana en un ritual satánico

Redacción

Una joven llamada Silvia de 17 años fue asesinada por su exnovio el día 3 de diciembre de 2014 en un ritual satánico.

El horrendo crimen se registró en el Estado de México.

Este caso sigue sonando, y actualmente la activista y bloguera Frida Guerrera publicó en su sitio una carta que la hermana de Silvia le escribió.

En el blog de Frida se explicó que Silvia fue seleccionada por la pareja de su exnovio, para ser sacrificada.

Ambos fueron arrestados, pero ella salió en libertad mientras que la expareja de Silvia sigue en proceso.

Hasta el día de hoy se pide justicia para Silvia quien fue victimada por alguien que dijo quererla.

La hermana de Silvia escribió la siguiente carta para su hermana.

Carta a mi hermana

Hace más de 3 años empezó una historia diferente para nuestra familia, primero tu desaparición “ROJITA” como la mayoría de tus amigos y los que te queremos te llamábamos. Como olvidar ese 3 de diciembre de 2014 que sin pensarlo sería la última vez que nos veríamos, pensar que no tuvimos tiempo de despedirnos que te fuiste siendo tan joven a tus 17 años y con tantos planes, tú saliste a realizar un trámite y tampoco sabias lo que te esperaba después. aún existen tantas dudas, tantas preguntas en mi cabeza sin respuesta como confiaste en una persona que lamentablemente acabo con tu vida, no logro asimilar como una persona que dijo amarte pudo hacerte tanto daño y es una pregunta que se hacen muchas de las personas que los conocieron a los dos.

Lamentablemente aun después de tanto tiempo no hemos logrado que se haga justicia para ti vivimos en un país donde la justicia tarda y puede ser manipulada con dinero como fue en el caso de la autora intelectual de tu feminicidio, a pesar de tantos años tu caso aún no ha sido resuelto seguimos luchando porque por lo menos el autor material del mismo sea condenado a prisión y no siga en un preventivo como hasta el momento, para nuestros padres ha sido muy difícil esta situación y lo entiendo no me imagino su dolor si para mí como tu hermana no ha sido fácil y he tenido que sacar fuerzas para tratar de levantarlos porque sí como ellos dicen ya nada hará que tú regreses pero yo lucho porque esa persona no salga y haga más daño, han sido años de desgaste muy difíciles aún no olvido la llamada que recibí 3 días después de que tu desaparición donde me pedían presentarme con nuestros padres a reconocer un cuerpo que podía ser tuyo, íbamos con la esperanza de que no fueras tú y lamentablemente no fue así, el verte en esa plancha, reconocerte y ver tu cuerpo manipulado siguió la pesadilla que aún no terminaba, después vinieron las audiencias para reconocer a esas personas que tanto daño te hicieron, escuchar esas declaraciones que ambos dieron de como sucedió de lo que te hicieron me mataban por dentro, la rabia, el enojo, la frustración, la culpa de no haber podido hacer nada para salvarte e imaginar el dolor que sentiste lo que sufriste es lo que da fuerza para no dejar que tu caso sea como muchos sin justicia.

Ha sido muy difícil para tu familia seguir adelante ya no habría más navidades a tu lado, ya no habría una fiesta de cumpleaños más para ti, ya no habría más peleas de hermanas por un suéter, enojos por cosas tontas, risas, salidas a cine contigo, ya no habría más fotos haciendo tonterías ni discusiones porque a una de las dos no el gusto como salía, tantas cosas que pudimos vivir juntas como que tu grupo favorito Coldplay vino a México meses después de tu partida, que se estrenó la película de Piratas del Caribe la Venganza de Salazar que tanta ilusión tenías de ver donde salía tu novio Johnny Deep, que este año habrá una exposición de Tim Burton por primera vez en México tu director de cine favorito y que te arrebataron la oportunidad de vivirlas, ahora vivimos con los recuerdos que tenemos a tu lado y con las enseñanzas que nos dejaste porque tú siempre buscabas el lado bueno de las cosas siempre tenías una sonrisa y te ganaste el cariño de muchas personas en las cuales dejaste un hueco y que ahora te extrañamos pero no te olvidamos y te seguimos amando SILVIA. 27/12/96 - 03/12/14

Tú hermana; Maricela