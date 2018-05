Margarita Zavala sí aparecerá en la boleta pese a su declinación

ADN 40 - La tarde de este miércoles Margarita Zavala, se bajó de la contienda presidencial al renunciar a su candidatura.

Tras esta acción ha surgido la duda de ¿qué pasará con las boletas electorales donde ya aparece el nombre de la ahora excandidata. La respuesta es sencilla, pues al ya haberse impreso las boletas el nombre de Margarita aparecerá, sin embargo, los votos que reciba el 1 de julio serán considerados nulos.

Respecto a la decisión de Margarita Zavala, los consejeros del INE se encuentran reunidos para tomar las decisiones respecto si aparecerá en el resto de boletas que aún no se han impreso, o si en las boletas que aún no se han realizado ya no aparezca el nombre de la excandidata independiente.

En tanto al próximo debate a realizarse este domingo, los consejeros deberán definir si el tiempo que se la ha asignado a Zavala se repartirá entre los otros candidatos o simplemente se eliminará.

Según señala la experta en estrategia electoral, Paula Sofía Vázquez, cuando un candidato declina, el electorado no transfiere directamente sus votos a otros candidatos. "No se puede esperar que el total de personas que apoyan al candidato que declina, voten por el candidato por el cual se declinó".