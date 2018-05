Margarita Zavala explica los motivos de su renuncia

La ex candidata aclaró mediante un video los motivos por los cual declinó

EFE - La independiente Margarita Zavala rechazó hoy que haya negociado su renuncia a la contienda electoral y afirmó que no declina a favor de ninguno de los candidatos a la Presidencia de México.



"Quiero dejarles claro, no declino a favor de ningún candidato", afirmó Zavala, ex primera dama de México, en un mensaje en sus redes sociales en la que explicó la decisión que anunció a primera hora de este mismo día.



La esposa del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) aseguró a sus seguidores y a quienes pensaban votar por ella que en esta decisión de salir de la contienda presidencial no ha "negociado nada con nadie".



Aseguró que su postulación como candidata independiente a la Presidencia de México no ha sido para buscar "cargos o posiciones de poder" y llamó a sus seguidores a votar libremente por el candidato de su predilección.



Zavala reconoció que no tenía posibilidad de ganar esta elección presidencial, la cual calificó como "polarizada" además de que las condiciones que prevalecen en el sistema electoral de México hacían inviable una candidatura independiente con posibilidad de éxito.



Aseguró que su decisión de dejar la candidatura hará posible que ahora se pueda lanzar a "construir una fuerza" que solo puede venir de la actividad cívica, organizada y permanente, sin precisar si se refería a un nuevo partido político.



Zavala dejó el conservador Partido Acción Nacional (PAN) por discrepancias con la dirección y para concurrir como independiente a los comicios, pero las últimas encuestas publicadas le otorgaban alrededor de 4 % de la intención de voto.



Tras su retirada, en la contienda quedan cuatro aspirantes a la Presidencia: Andrés Manuel López Obrador por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Anaya por el PAN, José Antonio Meade por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el independiente Jaime Rodríguez Calderón.