Margarita Zavala, abierta al diálogo con aspirantes a la Presidencia

Notimex - La ex candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, calificó como muy natural que los aspirantes se acerquen a ella en busca de votos y afirmó estar abierta al diálogo con todos ellos.

En entrevista con Notimex detalló, "en política no se descarta nada y no quiero descartar cualquier diálogo", señaló que incluso estaría abierta a dialogar con José Antonio Meade, toda vez que lo calificó como actor importante en la política.

En cuanto al aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no es un personaje que se preste al diálogo.

Por otro lado, explicó que tras ver la motivación de su equipo, seguidores y voluntarios, piensa continuar su camino en la politica con la creación de una organización cívica, ciudadana e independiente que abone a una política con valores.

Lamentó que en el PAN, partido en el que militó durante 35 años, se hayan anulado los órganos democráticos que lo caracterizaban al no elegir a su representante por la vía democrática.

Sin embargo, Zavala reconoció que volvió a tener comunicación con el candidato por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, tras siete meses de no hablar luego de su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN).

"Cuando renuncié al PAN él ya no quiso hablar y pasaron siete meses y me busco el lunes antes de mi renuncia, sin embargo, yo estaba convencida de que para que mi decisión fuera totalmente libre no podía tratar ningún tema con actores distintos a los de mi campaña", aseguró.

Apuntó que entonces quedaron de verse y tras su renuncia se han "mensajeado" pero sólo para saber cómo están.

"Ellos (los candidatos) ahora están enfocados en el debate y esas cosas son las que iré resolviendo, por ahora lo más importante es estar con mi equipo para ver todo el proceso", afirmó.

La abogada de 50 años de edad reiteró su planteamiento respecto a la inequidad en la elección para los candidatos independientes, "México tiene que aprender que las leyes no se han dos meses antes".

"La concepción legislativa de los candidatos independientes se hizo con el objetivo de que no hubiera dichos candidatos, se pusieron los requisitos para que no hubiera candidatura pero como al final si hubo ni siquiera la autoridad estaba preparada para ellos", planteó en su oficina en el edificio que fue sede de su casa de campaña en la colonia Del Valle.

Por otro lado, comentó que tras la campaña que duró un mes y medio ella sigue siendo la misma "lo que pasa es que los medios te preguntan distinto sin ser candidata y he aprendido a leer las campañas, he estado en ellas para cargos desde regidor hasta presidente de la República".

Afirmó haber estado muy de cerca de la campaña de Diego Fernández de Cevallos, en la de Vicente Fox, desde el Consejo del entonces Instituto Federal Electoral, en la de Felipe Calderón y en la Josefina Vázquez Mota.

"Sé leer las elecciones, sé leer el proceso electoral, conozco México a los ciudadanos y sé como se mueven las cosas".

Al ser cuestionada respecto al momento en el que tomó la decisión de renunciar a la candidatura reconoció que el martes 15 de mayo pasado tras la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVABancomer, se sintió triste después de ver las dificultades a las que se enfrentaba.

"Yo soy muy transparente, por ahí estaba ya la decisión, yo sé lo transparente que soy y no podía habiendo tomado una decisión sostener una campaña que ya ni siquiera podía seguir por la cuestión de los recursos económicos".

En cuanto al anuncio en un programa televisivo, destacó que prefirió decirlo antes de ser cuestionada "las circunstancias me llevaron a decirlo ahí, la decisión ya estaba tomada, si cancelaba mi participación enviaba una señal, pero también se hubieran dado cuenta al ser cuestionada y se hubieran encargado de dar la nota de la peor manera con poca claridad, así que no me quedo de otra", apuntó.

Aseguró que el anuncio en dicho espacio le permitió explicar claramente las razones de su renuncia.

Respecto a su relación familiar, dijo que tras su renuncia a conversado con cada uno de sus tres hijos y con su esposo el ex presidente Felipe Calderón, quienes la respaldan. Además, afirmó que continuará con su carrera como maestra de bachillerato en un colegio privado labor a la que no renunció incluso como primera dama durante el sexenio de Felipe Calderón.

Señaló que su renuncia a la candidatura fue muy dolorosa incluso más que su salida del PAN, aunque aseguró que "no todo tiene que depender de un cargo", ello, porque dijo que la fuerza transformadora que experimentó en campaña puede permanecer en el país.

"Aprendí de Efraín González Luna, fundador del PAN que nunca se puede subordinar la anécdota al destino, la misión que tienes con México es fundamental y las anécdotas no representan el destino", aseguró.

Zavala expresó que hasta el momento no ha podido ver en Internet los memes que se han hecho con motivo de la renuncia aunque prevé que la red se encuentre inundada de chistes, desde los más generosos hasta los más crueles.