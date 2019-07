Mañana AMLO certificará la carta de no reelección

ADN40 -

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los conservadores están diciendo que no quiere certificar la firma del documento de la no reelección, por ello mañana un notario público estará presente en la firma que ratifica que "no soy partidario de la reelección, no creo en eso".

López Obrador leyó ante los medios la carta de no reelección en la cual destaca que "es maderista" y que bastan seis años para desterrar la corrupción y la impunidad.

El líder del Ejecutivo afirmó que abandonará la Presidencia el día preciso que "marca la ley de leyes, la Constitución, y que en 2024 me iré allá por Palenque"

"El pueblo pone, y el pueblo quita", afirmó López Obrador. "Deseo que lo logrado entonces sea muy difícil de revertir; no se las voy a dejar fácil".