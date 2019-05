López Obrador ofrece disculpas a familia de Del Mazo por aeropuerto de Texcoco

Información nacional - 02/05/2019 09:13 a.m.

Agencias -

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa de este jueves ofreciendo disculpas a la familia de Alfredo del Mazo González, luego de que hace unos días se le vinculó con la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Refirió que después de que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, hijo del finado Del Mazo González, pidió que se aclarara el asunto, se hizo una revisión de documentos y se determinó que efectivamente "él no tuvo qué ver en lo del proyecto del aeropuerto".

Dijo que siempre que se afecta a alguien, cuando se denuncia de manera indebida y se afecte la dignidad de las personas, "nosotros estamos en la mejor disposición de rectificar y de ofrecer disculpas", expresó y añadió: "no queremos difamar a nadie, no aceptamos aquello de que la calumnia cuando no macha tizna".

Al inicio de la conferencia matutina de este jueves, López Obrador indicó que el caso del ingeniero Alfredo Elías Ayub, también relacionado con la construcción de la terminal aérea en Texcoco, él sí reconoció que había participado en el asunto técnico.

El mandatario federal señaló, incluso, que el propio Elías Ayub reveló algo interesante: que la mayor parte de los asuntos se resolvían en la Secretaría de Gobernación.

Sobre la fuga de cerebros que existe en México, señaló que en cuanto vuelva a crecer la economía existirán oportunidades de trabajo para profesionales, técnicos y científicos mexicanos, además habrá alternativas y proyectos importantes que ya están en proceso.

Dentro de los proyectos, mencionó la construcción del Tren Maya en el Istmo, la mejora del Aeropuerto de la CDMX, la rehabilitación de refinerías y otros que proveerán empleo con buenos salarios.

Sobre el Plan Nacional de Desarrollo que anunció el presidente el miércoles primero de mayo, destacó que buscará fortalecer el mercado interno a la par del salario "si el mexicano tiene ingresos precarios, consumirá solo lo básico; esto no ayuda a las empresas ni al comercio, mantiene una economía estancada", mencionó.

En este sentido aseguró que durante su administración se registrará un crecimiento económico del 4%, lo que significa crecer al doble de lo que se creció en 36 años.

Ante el modelo económico que se implementó desde su entrada a la presidencia, Andrés Manuel refirió que funciona debido al Plan de Austeridad y a que no hay corrupción, es por ello que la inflación bajó del 4.72% al 4% pese a que la tasa de interés del Banco de México se mantuvo en 8%.

Además señaló que los críticos que han llamado a la sociedad a salir a las calles para pedir la renuncia del presidente, tienen total derecho a manifestarse, expresarse y a exponerse debido a que todos somos distintos.

Luego de que el hijo del periodista Carlos Domínguez, de Nuevo Laredo, exigiera justicia sobre el asesinato de su padre, apuñalado más de 24 veces frente a un menor a plena luz del día, debido a sus investigaciones sobre una red de desvíos de recursos que involucraba al anterior alcalde, Carlos Cantú Rosas, que se encuentra prófugo de la justicia, el presidente aseguró que se encontrará al culpable y se hará justicia.

"Hoy mismo se atendrá el asunto, lo verá la Secretaría de Gobernación para que se haga la solicitud. Este asunto debe estar registrado en la Fiscalía General de la República para pedir incluso al fiscal general, Alejandro Hertz, que lo atienda".

(Con información de Notimex y ADN40)