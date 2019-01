López Obrador no está ´satisfecho´ con aprobación de Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy no estar "satisfecho" tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, pues lamentó la eliminación de un artículo transitorio que daría más facultades a las Fuerzas Armadas.



"No estoy satisfecho. No estoy satisfecho y hay que decir las cosas como son", apuntó el mandatario en su rueda de prensa matutina.



La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles en lo general, y turnó al Senado, la reforma constitucional que da paso a la creación de la Guardia Nacional, un proyecto de López Obrador para resolver la inseguridad del país.



Según el dictamen de los diputados, la Guardia Nacional será una institución de carácter y dirección civil, pero será apoyada por una junta de jefes del Estado Mayor integrado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.



Pese a la aprobación del proyecto impulsado por López Obrador, el gobernante lamentó hoy la eliminación de un artículo transitorio que, según dio a entender, debía dar más peso a las Fuerzas Armadas durante la configuración de este organismo.



"Tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación. Sobre todo, lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, información y definición de sus facultades en asuntos de seguridad pública", agregó.



Sobre el proceso de reclutamiento de jóvenes para la Guardia Nacional, afirmó que, hasta que no se apruebe definitivamente la reforma constitucional, el proceso no puede avanzar.



"Esto nos está deteniendo y quiero saber cómo va a quedar, en definitiva, el nuevo marco legal", concluyó.



De acuerdo con el proyecto original de la Guardia Nacional, este será un organismo encabezado por las Fuerzas Armadas y formado por militares, efectivos navales y policías federales.



Ha recibido numerosas críticas por parte de organismos nacionales e internacionales y parte de la oposición al considerar que perpetúa la presencia de los militares en las calles.