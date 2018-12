López Obrador hace llamado a políticos para acabar con la corrupción

Información nacional - 28/12/2018 11:45 a.m.

Notimex - El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es partidario de ver hacia adelante para acabar con la corrupción e impunidad y con ello iniciar una nueva etapa en el país, aunque dejó claro que serán "inflexibles, estrictos en lo que nos corresponde".

Sobre el robo de combustible y una eventual investigación a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) presuntamente involucrados, indicó que "si nosotros cometemos ilícitos, que caiga todo el peso de la ley, pero no queremos ´empatanarnos´ en acusaciones, juicios, denuncias".

En ese sentido, en su última conferencia de prensa matutina de este año, el mandatario federal aseguró que su gobierno no enjuiciará a "chivos expiatorios" "para taparle el ojo al macho", pues "es una nueva etapa".

"Se logró un cambio para que haya una transformación, para que iniciemos una nueva etapa con cero corrupción e impunidad y que no nos quedemos en el resentimiento y los mismos métodos de siempre... hay que romper el molde con el que se hacía la vieja política, hay que hacer uno nuevo... es cambio de régimen no cambio de gobierno", expresó.

Por ello, López Obrador pidió la colaboración de los distintos actores políticos para que se comprometan a terminar con la corrupción en el tema del robo de combustibles, desde los altos funcionarios públicos hacia abajo.

Reiteró su postura de mirar hacia adelante con el compromiso de terminar con la corrupción y la impunidad, pero también pidió esperar a que se reforme el Artículo 35 de la Constitución sobre las consultas públicas, para que en caso de abrir expedientes a expresidentes, la última palabra la tengan los ciudadanos, "vamos a esperar a que se puedan llevar a cabo las consultas".

El Ejecutivo federal agregó que sí se tenía conocimiento del robo de hidrocarburos en las pasadas administraciones federales, "se robaban en promedio 600 pipas de 15 mil litros cada pipa y había días de más de mil pipas, estamos hablando de una organización, de otra empresa, de un Pemex pirata, dual, toda una organización".

Sostuvo que la corrupción era parte del sistema, "el gobierno funcionaba a partir de la corrupción, el gobierno era un facilitador de la corrupción, era su función principal, facilitar el saqueo, facilitar el que unos cuantos se quedaran con bienes del pueblo de la nación, eso se terminó".

En este marco, López Obrador agregó que también se combatirá el caso de las facturas falsas y de la doble facturación, porque "es también una gran evasión fiscal; yo tengo confianza de que nuestro país va a salir adelante".

Por otra parte, reiteró que con la decisión de construir nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía y contar con las pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se ahorraron más de 100 mil millones de pesos, y adelantó que los detalles se darán a conocer a principios de enero y que será entre febrero y marzo, a más tardar, cuando se empiece la construcción de las pistas.

Manifestó que la mencionada base aérea pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y así continuará, además de que se buscará un arreglo con el Sistema de Comunicación Aeroportuario.

Agregó que "en el caso de Santa Fe, pues es también la fábrica de armas, es también un bien de ellos; el terreno tiene disponible 100 hectáreas".

Agregó que en ese terreno, "cuando mucho se construiría en un 20 por ciento, el 80 por ciento del terreno sería parte de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, ese es el planteamiento, y lo que se obtenga de utilidad también, que no va a ser mucho, puede ser que no llegue a los 20 mil millones del avalúo; lo que se obtenga es lo que va también a emplearse en la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional".

En otro tema, el mandatario manifestó su respaldo al presidente el Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, a quien dijo: "soy su aliado y lo voy a apoyar, desde luego, de acuerdo a mis posibilidades, a mis límites, porque yo no tengo un poder absoluto ni quiero tenerlo".

Asimismo, reiteró su llamado a los partidos políticos, "para que devuelvan, regresen o no reciban la mitad de sus prerrogativas, si son cinco mil millones, ahí hay dos mil 500 millones de ahorro, vamos a ver qué responden los dirigentes de los partidos".

Finalmente, López Obrador señaló respecto de su seguridad que esta continuará llevándose a cabo como hasta el momento, "no le hacemos mal a nadie, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer; van a decir que somos ingenuos, no, somos idealistas y pensamos que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunas personas a tomar el camino de las conductas antisociales".