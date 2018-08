López Obrador externa apoyo a lesionados en Durango

Notimex - El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, externó su solidaridad con las personas lesionadas en el accidente aéreo de esta tarde en Durango.

"Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte", señaló López Obrador al salir de su casa de transición en la colonia Roma de la Ciudad de México.

"Tengo información que afortunadamente no fue tan grave, no sé exactamente el último reporte, no tengo la información, nada más me dieron la información que dio el gobernador de Durango", añadió.

Por separado, Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también externó su apoyo a las personas lesionadas.

"Lamento el desplome de la aeronave de Aeroméxico hoy cerca de Durango, solidaridad para con todas las víctimas, heridos y sus familias", publicó en su cuenta de Twitter @m_ebrard.