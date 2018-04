Llega a su fin primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República

Redacción

Luego de dar a conocer sus propuestas y acciones para mejorar el país, concluyó el primer debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la República.

Aproximadamente a las 22:00 horas de este domingo terminó el encuentro, efectuado en el Palacio de Minería, en el que los aspirantes presidenciales expusieron sus posturas sobre seguridad pública y violencia, combate a la corrupción e impunidad, así como democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.

El próximo ejercicio de este tipo entre los candidatos a la Presidencia de la República se realizará el 20 de mayo en Tijuana, Baja California.

Los candidatos a la Presidencia de México se comprometieron hoy en su primer debate a luchar contra al cáncer de la corrupción, considerado como el mayor problema del país.

Andrés Manuel López Obrador, candidato izquierdista de la alianza que encabeza el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que "nada ha hecho más daño al país que la deshonestidad de los políticos corruptos".

"Los que se presentan como los grandes delincuentes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos", dijo Lopez Obrador.

Reiteró su promesa de vender el avión presidencial y toda la flota de helicópteros del Gobierno. "Ni el presumido de (el presidente estadounidense Donald) Trump tiene un avión tan caro como el de Peña Nieto; por eso ya se lo mandé ofrecer", aseguró.

La también independiente Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), aseguró tener "los valores para defender (a los mexicanos) de los políticos corruptos".

Y en referencia al planteamiento de López Obrador de que va a combatir la corrupción "de arriba hacia abajo", dijo que este flagelo no se enfrenta por decreto, sino con instituciones.

"Voy a ser implacable con los corruptos, voy a cerrar los espacios a la corrupción y voy a fortalecer una cultura de respeto a la ley", puntualizó.

Por su parte, el candidato de una coalición que encabeza el conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, replicó a las acusaciones de sus contrincantes respecto a un supuesto caso de lavado de dinero en la compraventa de un terreno industrial.

"Todo ha sido mediático, no hay acusación en contra mía. Siempre me he conducido con honestidad", aseguró.

Asimismo, propuso acabar con la inmunidad procesal del presidente, eliminar dinero en efectivo en operaciones de instituciones públicas y asegurar que los corruptos vayan a la cárcel.

A la pregunta de cómo puede ser limpio un candidato del PRI con todos los casos de corrupción, José Antonio Meade respondió que hay miles de políticos que son limpios.

"El PRI ha escogido a un ciudadano honesto, educado y preparado. Un ciudadano que el único compromiso que tiene es con los ciudadanos", señaló Meade al referirse a su candidatura.

El candidato del PRI atacó en todo momento a López Obrador y le criticó "que roba con su partido, miente con su patrimonio y traiciona al país con la mentira".

