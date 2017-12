Liberan a 177 infractores en Tijuana

Notimex - La alcaldía de Tijuana puso en libertad este 24 de diciembre a 177 personas que estaban en la Estancia Municipal de Infractores, como parte de la tradición en vísperas de Navidad.

El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, informó que en un acto de solidaridad, estas personas quedaron libres para celebrar las fiestas con sus familiares, de los cuales siete son mujeres y 170 hombres.

"A todos ustedes les deseo que esta noche la pasen en familia y aquellos que no tienen donde dormir, les pido estar en paz y no cometer otra infracción, de verdad pórtense bien, no agredan a terceros", añadió el edil.

Les reiteró que si requieren de ayuda, que acudan a la Estancia Municipal de Infractores que cuenta con personal capacitado como son psicológico y especialista en tratamiento contra las adicciones y pueden ayudarlos.

El director de la Estancia Municipal de Infractores (EMI), Carlos Rivera, mencionó que los liberados eran personas que cometieron faltas administrativas u otras infracciones al Reglamento de Bando de Policía y Gobierno.

Por ello, manifestó el funcionario municipal, estarían recluidos un mínimo de 24 horas o un máximo de 36, o bien tendrían que pagar una multa económica.

Ante funcionarios del gobierno local y luego del acto protocolario de liberación, el Ayuntamiento de Tijuana les entregó a cada uno de los infractores una cobija y un obsequio.