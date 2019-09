Ley de Amnistía beneficiaría a los más humildes: López Obrador

Por: Redacción





La Ley de Amnistía buscará que salgan de la cárcel las personas "más humildes" y que no hayan cometido delitos graves, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa de ley, "tiene que ver con gente humilde que no tuvo abogados, mujeres ancianos, indígenas que no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió ni ayudó y que por eso los delitos por los que se les acusó no son graves".

"Valorar a víctimas y compromiso de no volver a cometer delitos".

Ayer, el titular del Ejecutivo envió una iniciativa de Ley de Amnistía para beneficiar a personas que no han cometido delitos graves, como mujeres encarceladas por aborto o personas que no tuvieron una defensa adecuada.