Ladrón del Metro se molesta por grabarlo tras cometer robo

Un usuario del metro de la CDMX grabó el momento en que son detenidos tres ladrones, presuntamente por robar celulares

Información nacional - 28/12/2018 11:38 a.m.

ADN40 - Un hombre captó en video a tres sujetos detenidos en las inmediaciones del Metro por robar celulares, por lo que uno de los asaltantes le recrimina que no puede grabar y el hombre le responde "tú no puedes estar robando y robas"; la respuesta se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Estos andaban robando en la Romero Rubio, para que los ubiquen y los suban a Facebook", menciona el hombre y muestra a los sujetos, poco después uno de los delincuentes le tapa la cámara y le dice "no puedes estar grabando, carnal" a lo que el hombre le responde "claro que sí, tú no puedes estar robando y robas a la gente que trabaja; si no te gusta, pórtate bien, carnal".

Los hechos ocurrieron en la estación Romero Rubio de la Línea B del Metro y de acuerdo a lo que se puede apreciar en la grabación se trata de dos hombres y una mujer, que al darse cuenta de que el hombre los está grabando, evitan a toda costa que sus rostros sean captados.

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro, no se ha pronunciado al respecto.