La seguridad pública es responsabilidad del estado: AMLO a Hipólito Mora

Información nacional - 16/07/2019 09:46 a.m.

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hoy su desacuerdo con que tome de nuevo las armas el fundador de los Grupos de Autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora.

"No estamos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que no les corresponde; no le corresponde a las personas garantizar la seguridad pública, es una responsabilidad del Estado mexicano", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El lunes, el exlíder fundador de las Autodefensas anunció que nuevamente se armará con un rifle y una pistola para su protección, debido a las condiciones de inseguridad que se viven en la entidad.

"Le informo al gobierno federal y estatal, que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola, y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar, porque vivo ni a la cárcel me llevarán, ni me desarmarán", publicó en sus redes sociales.