La sacan de plaza comercial por comer en tupper

Por: Redacción





Un incomodo momento fue lo que pasó la usuario de Facebook Michelle BI cuando comía con una amiga en Lomas Plaza en Ciudad de México, pues ella llevó sus propios utensilios paracuidar el medioambiente, pero esto no le pareció al personal de seguridad del centro comercial.

Michelle compartió su amarga experiencia a través de sus redes sociales y explicó lo ocurrió así:

Regularmente no suelo hacer público lo que me sucede pero hoy quedé de comer con una amiga y fuimos a Lomas Plaza. Como muchos saben, soy pro medioambiente y en mi vida diaria he cambiado ciertos hábitos, con la finalidad de aportar a la mejora del planeta. Llegué con mi tupper para no consumir plástico, compré mi comida y nos fuimos a sentar. Estaba platicando con mi amiga Aremí González Ruiz, cuando muy groseramente se acerca uno de los guardias y me dice que, por favor, me retirara porque no están permitidos los tuppers y amenazó con quitármelo. Yo le pedí el reglamento, acto seguido -me lo negó- y proseguí a explicarle que sí había consumido. Sin embargo, él insistió en que tenía que retirarme y amenazó con llamar a seguridad.

Para no hacer el cuento largo, el señor me faltó al respeto muchas veces y no me quedó de otra más que ir a levantar una queja a la administración.

¿Cómo pretendemos crear cambios de conciencia, si nos están obligando a usar plásticos solo para asegurar el consumo de un privado?

Yo sí creo y los invito a que usemos tuppers y sigamos contagiando a las personas que nos rodean a implementar acciones que ayuden a salvar al planeta, llámese amigos, familia, compañeros de trabajo pero también hacer un llamado a las empresas a implementarlo. Ojalá que esta experiencia haga que Lomas Plaza Fernandez Gonzalez pronto sea un establecimiento socialmente responsable.

Por favor, compartan!!

Por su parte el centro comercial cayó en contradicciones, pues primero le pidió una disculpa a Michelle en su publicación, pero momentos después sacó un comunicado en donde pone en duda la veracidad de lo que paso.

Un usuario le respondió a Lomas Plaza y le comentó "Alguna prueba de que la chica miente? Porque si no la tienen ustedes están difamándola. Además, como ya les dijeron, solo se contradicen, primero piden disculpas y luego le dicen mentirosa? Hubieran quedado como caballeros con la disculpa y el decir que hablaron y capacitaron a su personal, no con esta insulsa, contradictoria y patética carta".