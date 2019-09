La literatura maya y sus 80 años de occidentalización

Notimex -

La literatura maya ha experimentado una transformación en los últimos 80 años, tiempo en el que pasó, de referencias de la cosmovisión de esa ancestral cultura, a darle paso a conceptos más occidentales, consideró el escritor mayahablante Pedro Regalado Uc.

Durante la tertulia denominada "Hablando sobre literatura maya", organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se dieron cita Regalado Uc y la reconocida escritora y traductora Hilaria Maas Collí, quienes conversaron acerca de los elementos que caracterizan a la escritura creativa en lengua maya.

Durante su intervención Regalado Uc expuso que los cuentos mayas creados desde la década de 1940, en comparación con los actuales, han reflejado los cambios de la época, cuando pasaron de referir tradiciones a contar historias más occidentalizadas.

"La literatura refleja el proceso de occidentalización que también ha experimentado el pueblo maya en estos años", subrayó.

Galardonado en los recientes Juegos Literarios Universitarios, el escritor aclaró que por esa razón el término "literatura maya" está acotado para identificar aquella escrita en esa lengua originaria y realizada por mayahablantes..

"Se trata de trabajos literarios, apoyados en conceptos fundamentalmente mayas, además, ésta abarca textos coloniales y contemporáneos realizados bajo esos principios", precisó.

En el evento, realizado en el Centro Cultural Universitario, Maas Collí explicó por su parte, que los cuentos que trasmitían los mayas antiguamente tenían la función de aconsejarnos sin que se viera como un regaño.

Como ejemplo, citó la historia de Juan el Ma'k'ool (flojo), en la que se cuenta sobre un niño mimado que al morir sus padres no sabía cómo alimentarse, por lo que un día recostado bajo un árbol de zapote le cae uno de sus frutos en la boca, pero como no había quien le moviera la quijada no pudo comer.

"Con estos cuentos se les enseñaba a los niños que ayudaran en las labores del hogar, al igual que valerse por ellos mismos", agregó la escritora.

Hoy las historias han evolucionado más allá de los cuentos, y existen reinterpretaciones de leyendas y antiguos relatos hechos por escritores mayahablantes con estilos literarios más modernos y amplios como puede ser un ensayo, novela o crónica.

Un ejemplo es el cuento inédito Xtáabay Iiik' in na', (Mi madre es Xtáabay) donde Pedro Uc reinterpreta figura mitológica de la Xtabay, como una mujer que defiende y que se manifiesta contra las condiciones de violencia hacia las mujeres y los niños.

En la historia, la Xtabay castiga a los hombres que son violentos en sus hogares, y la idea según narra el autor fue reivindicarla, pues en la época colonial fue satanizada, y se decía que era bruja, prostituta, y una mala mujer.

El cuento finaliza diciendo "hoy, el espíritu de la Xtabay en medio de la modernidad está en muchas organizaciones de mujeres que defienden el derecho de las mujeres".