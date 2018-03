La joven 'más obesa del mundo' ha perdido 105 kilos

Notimex - Considerada como la adolescente más obesa del mundo y luego de ser intervenida de un bypass gástrico hace aproximadamente año y medio, Dayana Camacho Carrillo manifestó que ha logrado bajar 105 kilos de peso y en seis meses espera llegar a su peso ideal.

Esta joven de 15 años de edad llegó a manos del equipo médico de Gastric Bypass México, que encabeza el cirujano bariatra José Antonio Castañeda, pesando 195 kilos y actualmente pesa 90 gracias a un tratamiento integral y a la disposición de Dayana por mejorar su vida.

En entrevista con Notimex, Dayana, quien vive en la ranchería El Colorado, municipio de Guasave, Sinaloa, afirmó que se encuentra feliz, llena de ilusiones y muy bendecida por haberse sometido al tratamiento que le dio un giro a la terrible realidad que vivía.

Recordó que gracias a que su mamá pidió ayuda a la radio y la información se difundió en redes sociales, es que el doctor Castañeda se enteró y tomó su caso. “Estoy agradecida con el médico, he bajado 105 kilos, me faltan 15 y en seis meses tengo que bajarlos, para llegar a los 75 kilos”.

Manifestó que su mayor felicidad es porque puede comprarse blusas y pantalones que antes no usaba, además ahora le gusta salir y que la vean, y sobre todo por su salud que ya estaba en riesgo por la obesidad extrema que padecía.

“Al día tengo cinco comidas, tres principales y dos colaciones”, relató la jovencita que asegura estudiará para chef, pero ante todo lo que más le ilusiona es llegar al peso ideal que le dice el grupo de especialistas, entre ellos una nutrióloga y un psicólogo.

“Yo comía demasiado, hasta un paquete de tortillas, frituras, ahora no como frituras, ni refresco, ni tortillas, hago dos colaciones al día, realmente no ha sido tan difícil, sólo los primeros días, pero ya no, ya me acostumbré y me siento muy feliz, ahora respiro mejor, puedo caminar y dormir bien”, enfatizó.

Por su parte, su madre Ramona Carrillo comentó que pidió ayuda porque veía que de no hacerlo perdería a su hija, quien ya tenía problemas para dormir, estaba en una profunda depresión, incluso amenazaba con suicidarse.

Relató que debido a su obesidad mórbida Dayana no salía a ningún lado, era difícil trasladarla a la escuela por lo que faltaba mucho, ni siquiera caminaba y lo único que pensaba era en comer, principalmente a escondidas “me robaba comida”.

“Me sentía desesperada, pedí ayuda a la radio y ellos suben la información a internet, y como en dos meses nos habló el doctor Castañeda”, destacó Ramona.

En tanto, el doctor José Antonio Castañeda refirió que Dayana llegó a su equipo a los 13 años y a su corta edad ya pesaba 195 kilos, con un Índice de Masa Corporal superior a 76, caso alarmante considerando el alto porcentaje de niños y jóvenes con sobrepeso y obesidad en el país.

Explicó que actualmente Dayana se encuentra en perfectas condiciones porque no registra anemia, ni problema hepático. Sin embargo, resaltó la importancia de que continúe con un tratamiento de proteínas para evitar un estancamiento.

“Obviamente la actividad física es como la piedra angular del tratamiento, pero seguimos en el monitoreo, ahora las consultas serán más espaciadas, cada seis meses. La captamos con 195 kilos ahora pesa 90 kilos, son resultados bastante significativos, pero le falta bajar otros 15 en seis meses”, dijo.

Dayana estudia tercero de secundaria y gracias al equipo médico, así como a su disciplina, cambió su vida y ahora ya no es objeto de burlas ni de apodos y el bullying que le hacían en la escuela.