Jóvenes comercializan arte que realizan reclusos de cárceles mexicanas

El Horizonte

Por: Osvaldo Coronado





En las cárceles de México existen muchos reclusos que tienen talento para el artes, muchos de ellos tratan de salir adelante pintando cuadros con diversas técnicas, y es ahí donde los hermanos Diego y Álvaro Alcalá vieron una oportunidad. Así fue como se les ocurrió fundar la firma Mexicana Jail Brand, empresa cien por ciento nacional de diseños únicos hechos por artistas que están viviendo condenas en diversas cárceles del país.

Es a través de una plataforma digital que comercializan su arte para venderlo en línea y sacar provecho para las familias de los reclusos. Este proyecto emergió del ´reality show´ Shark Tank México que produce Canal Sony. "Estaba viendo videos y como sugerencia me salió un documental de la cárcel. Le di clic por morbo, pero me llamó mucho la atención. Ahí me di cuenta de que hay bastante talento desperdiciado en las cárceles de México, pero también noté cómo son de complicadas las condiciones en que viven estas personas. La verdad me movió y comencé a pensar en las formas para ayudar", dijo Diego Alcalá en entrevista para Entrepreneur en Español.

Diego Alcalá quería comercializar con una marca de ropa, pero después de ver videos de reclusos mexicanos en YouTube se percató que existía gente con talento en las cárceles por lo que decidió emprender con esta idea que recibió dos millones de pesos para su realización. El cantante Emmanuel y el empresario Arturo Elías Ayub inyectaron el presupuesto mencionado a cambio del 37 por ciento de las acciones de la empresa, con el fin de expandir los puntos de venta en hoteles y galerías para crecer la penetración de su programa en más cárceles de México y extender su plataforma a personas de bajos recursos.