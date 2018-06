Joven expone a hombre que se masturbaba en un bus

La publicación en Facebook cuenta con más de un millón de reproducciones y ha sido compartida casi 33 mil veces

Una joven estudiante de la Ciudad de México, denunció a un hombre en su cuenta de Facebook que se masturbaba a lado de ella mientras viajaba en una unidad del transporte público.

"Hoy vine a FES Aragón a entregar mis documentos del servicio social, casi a punto de llegar se sube este sujeto muy arreglado, de traje y todo, se me hizo raro que de tantos lugares vacíos que habían, se sentó justo a mi lado, no le tomé tanta importancia y seguí viendo mi celular, en eso me percato que traía un folder en la mano y lo acomoda de una manera como para taparse la entrepierna, quise seguir en lo mío pero ya en estado de alerta, después colocó su mano en su miembro por encima del pantalón y empieza a tocarse, justo cuando lo empecé a ver de reojo puse mi celular a grabar sin que él lo notara hasta que empezó a codearme como para que volteara y fue ahí donde decidí encararlo", publicó la joven que aparece en Facebook como Breen Romero.

Dicha publicación hecha el pasado 27 de junio cuenta con más de un millón de reproducciones y ha sido compartida casi 33 mil veces.

La capitalina hizo otra publicación el día de ayer en donde informa que ha recibido muchas solicitudes de hombres en la red social y que siente que tras dar a conocer la situación todo se sale de control.

"Amigos, de verdad no quiero parecer una loca desquiciada que solo quiere llamar la atención, pero en serio me abruma el hecho de que desde ayer que realicé la publicación de ese maldito cerdo depravado, me han llegado infinidad de solicitudes de amistad únicamente de hombres, casi a cada minuto, en verdad no entiendo cuál sea su finalidad, me asusta la mente tan retorcidad que pueden llegar a tener la gran mayoría de ellos", dijo.